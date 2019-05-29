القيادة العامة: تسليم الإرهابي هشام عشماوي جرى وفقًا للتعاون القضائي بين ليبيا ومصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 12:34 صباحا
صورة نشرتها وسائل الإعلام المصرية تظهر عشماوي بحوزة القوات الخاصة المصرية عقب تسليمه.

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن عملية تسليم الإرهابي المصري هشام عشماوي إلى السلطات المصرية «جرت وفقًا لاتفاقية التعاون القضائي بين ليبيا ومصر».

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان نشرته عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، ليل الثلاثاء، إن «عملية التسليم جرت وفقًا لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين وبعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة».

وأشار البيان إلى أن «الإرهابي هشام عشماوي نفّذ عددًا من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة».

اقرأ أيضًا.. تفاصيل جديدة بشأن عملية إلقاء القبض على هشام عشماوي في درنة

وأشار البيان إلى أن تسليم الإرهابي المصري هشام عشماوي إلى السلطات المصرية جاء خلال زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى الرجمة اليوم الثلاثاء، حيث التقى خلالها بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

ووأذاعت قناة «DMC» المصرية، لقطات حصرية للحظة عودة اللواء «كامل» إلى مصر، ورفقته طائرة عسكرية على متنها قوات خاصة مصرية ومعها الإرهابي «عشماوي».

سقط أخيرًا في درنة.. من هو عشماوي أخطر المطلوبين في مصر

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت القوات المسلحة الليبية إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي الملقب بأبو عمر المهاجر، أثناء عملية أمنية تمت في مدينة درنة شرقي ليبيا، بالإضافة إلى العثور على زوجة «الإرهابي» محمد رفاعي سرور وأبنائها رفقة عشماوي، الذي كان في حي المغار بمدينة درنة وقت إلقاء القبض عليه، وكان يرتدي حزامًا ناسفًا، لكنه لم يستطع تفجيره بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية الأمنية.

اقرأ أيضًا.. الصيد الثمين.. كيف وقع «عشماوي» في أيدي الجيش؟

وهشام عشماوي ضابط صاعقة سابق و«أخطر المطلوبين» لدى مصر، لكنه فصل من الجيش المصري عام 2011، ثم أسس تنظيم « المرابطون» المقرب من تنظيم القاعدة والذي نشط في شبه جزيرة سيناء، وبعد أن أصبح أحد قياديي تنظيم «جند الإسلام»، المرتبط بتنظيم القاعدة، لقب نفسه بأبي عمر المهاجر وعرف بذلك الاسم بين عناصر التنظيم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاث قمم في مكة على وقع طبول الحرب
عربى
ليفربول يحسم جائزة أفضل لاعب وأجمل هدف في الموسم
رياضة عالمية
البعثة الأممية: لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بشأن توافد عناصر متطرفة إلى ليبيا
ليبيا
خطة طوارئ تونسية - أممية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشمس لن تغرب عن هذه المدينة لمدة 50 يومًا