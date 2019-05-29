بالصور: المشير حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 12:30 صباحا

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، في مقر القيادة بالرجمة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش، في بيان ليل الثلاثاء إن اللقاء يأتي «في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن المشير خليفة حفتر و اللواء عباس كامل «بحثا عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة».

مسؤول عسكري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل القبض على «الإرهابي» عشماوي

وأشار البيان إلى أن «الإرهابي هشام عشماوي نفّذ عددًا من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر و الذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة».

 و أكد مكتب إعلام القيادة أن «عملية التسليم جرت وفقًا لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين وبعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاث قمم في مكة على وقع طبول الحرب
عربى
ليفربول يحسم جائزة أفضل لاعب وأجمل هدف في الموسم
رياضة عالمية
البعثة الأممية: لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بشأن توافد عناصر متطرفة إلى ليبيا
ليبيا
خطة طوارئ تونسية - أممية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشمس لن تغرب عن هذه المدينة لمدة 50 يومًا