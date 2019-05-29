بالصور: المشير حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، في مقر القيادة بالرجمة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش، في بيان ليل الثلاثاء إن اللقاء يأتي «في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن المشير خليفة حفتر و اللواء عباس كامل «بحثا عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة».

مسؤول عسكري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل القبض على «الإرهابي» عشماوي

وأشار البيان إلى أن «الإرهابي هشام عشماوي نفّذ عددًا من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر و الذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة».

و أكد مكتب إعلام القيادة أن «عملية التسليم جرت وفقًا لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين وبعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة».