نقص حاد في الوقود ببني وليد تجبر محطات التوزيع على الإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 08:32 مساء
ازدحام أمام محطات الوقود في بني وليد. (الإنترنت)

تشهد مدينة بني وليد منذ أسابيع أزمة حادة جراء نقص الوقود، ما اضطر كافة محطات التوزيع إلى إقفال أبوابها أمام المواطنين بسبب تأخر وصول إمدادات الوقود إلى المدينة، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين.

وقال فتحي جمعة، أحد مواطني المدينة لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إنه كان يقف لساعات طويلة أمام محطات التوزيع في انتظار التزود بالوقود دون جدوى ما اضطره إلى الذهاب لبعض المدن الأخرى مثل زليتن ومصراتة للتزود بالوقود.

وقال مدير إحدى محطات توزيع الوقود في بني وليد لـ«بوابة الوسط» إن عدد المحطات التي يأتيها الوقود من مستودع مصراتة النفطي في المدينة «قليلة جدا» لافتا أن استلام شحنات الوقود هو أيضا «غير منتظم مما ترتب عليه ازدحام كبير جدا» أمام المحطات.

ويقول المواطن صالح الفقهي إنه بسبب نقص الوقود في محطات المدينة بات «ضعاف النفوس وتجار الأزمات بالسوق السوداء» يستغلون هذا النقص والازدحام لبيع الوقود بـ3 دينار للتر الواحد.

وينتظر المواطنون أمام المحطات من المساء حتى الصباح على أمل وصول ناقلات الوقود لإمداد محطات التوزيع، حيث يصطفون في طوايبر يتجاوز كل طابور 50 سيارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاث قمم في مكة على وقع طبول الحرب
عربى
ليفربول يحسم جائزة أفضل لاعب وأجمل هدف في الموسم
رياضة عالمية
البعثة الأممية: لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بشأن توافد عناصر متطرفة إلى ليبيا
ليبيا
خطة طوارئ تونسية - أممية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إثيوبيا تعتذر بعد «محو» دولة عربية من الخريطة