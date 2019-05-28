برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستلم موقعا إداريا لمراقبة تعليم سرت لصيانته

عميد سرت يوقع على تسليم مبنى إداري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصيانته. (الإنترنت)

استلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) موقعا إداريا تابعا لمراقبة التعليم في سرت من المجلس البلدي تمهيدا لصيانته بقيمة مالية تبلغ 200 ألف دولار على ما أفاد مصدر فني بالبرنامج الأممي «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء.

وشهد ديوان المجلس البلدي سرت مراسم توقيع محضر إجراءات التسليم لموقع المبنى الإداري لمكتب الامتحانات بمقر مراقبة تعليم سرت الكائن بمحلة السكنية الثانية والذي ستجري صيانته بالكامل من قبل شركة الاتفاق للمقاولات تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووقع على محضر تسليم الموقع للشركة المنفذة، عميد بلدية سرت مختار المعداني ومنسق مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذي يشرف على إدارته برنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتور القذافي البطئ ومدير شركة الاتفاق للمقاولات مصباح الزياني.

حضر مراسم التوقيع عضو المجلس البلدي سرت غيث أوحيدة ومراقب تعليم سرت مفتاح عبدالكافي ورئيس جامعة سرت الدكتور أحمد المحجوب.