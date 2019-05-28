«الإفتاء الليبية» تُحدِّد زكاة الفطر بـ5.5 دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 05:48 مساء
دار الإفتاء الليبية

حددت دار الإفتاء الليبية، اليوم الثلاثاء، قيمة زكاة الفطر للعام الجاري بـ5.5 دينار نقدًا للفرد الواحد، يُخرجها للفقراء أواخر أيام رمضان إلى ما قبل صلاة العيد.

ذكرت دار الإفتاء في بيانها أنَّ «زكاة الفطر واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى».

وأوضح البيان أنَّه يجب على المسلم إخراجها عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته، من غالب قوت البلد، في شهر رمضان، طهرة للصائم، ومواساة للفقير.

«أوقاف الوفاق» تعلن موقفها من جدل زكاة الفطر

وقالت الدار إنّ زكاة الفطر «صاع؛ أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره من القمح ومشتقاته (2.250) كيلو غرام، ومن الشعير والأرز والتمر 2 كيلو غرام».

وأوضح البيان أنّ بعض العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وقيمتها لهذا العام 5.5 دينار ليبي، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يحسم جائزة أفضل لاعب وأجمل هدف في الموسم
رياضة عالمية
البعثة الأممية: لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بشأن توافد عناصر متطرفة إلى ليبيا
ليبيا
خطة طوارئ تونسية - أممية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة تزيد الحموضة وأخرى تخففها