«الإفتاء الليبية» تُحدِّد زكاة الفطر بـ5.5 دينار

دار الإفتاء الليبية

حددت دار الإفتاء الليبية، اليوم الثلاثاء، قيمة زكاة الفطر للعام الجاري بـ5.5 دينار نقدًا للفرد الواحد، يُخرجها للفقراء أواخر أيام رمضان إلى ما قبل صلاة العيد.

ذكرت دار الإفتاء في بيانها أنَّ «زكاة الفطر واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى».

وأوضح البيان أنَّه يجب على المسلم إخراجها عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته، من غالب قوت البلد، في شهر رمضان، طهرة للصائم، ومواساة للفقير.

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وقالت الدار إنّ زكاة الفطر «صاع؛ أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره من القمح ومشتقاته (2.250) كيلو غرام، ومن الشعير والأرز والتمر 2 كيلو غرام».

وأوضح البيان أنّ بعض العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وقيمتها لهذا العام 5.5 دينار ليبي، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد.