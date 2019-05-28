«عدل الوفاق» تناقش آليات حماية مقارها الواقعة في مناطق التوتر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 05:23 مساء
لجنة الطوارئ والأزمة تعقد اجتماعها الخامس بوزارة العدل

ناقش مسؤولون بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني آليات توفير الحماية اللازمة لمقار الوزارة والجهات التابعة لها، خاصة الواقعة في مناطق التوتر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الطوارئ والأزمة بوزارة العدل، بحضور الوزير محمد عبد الواحد لملوم، ومديري إدارات ومكاتب العلاقات والتعاون والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والرعاية الصحية والمكتب القانوني والمتابعة ومركز المعلومات والتوثيق، والمراقب المالي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية ونائبه وعدد من الضباط بالجهاز.

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وأشار بيان نشرته وزارة العدل على «فيسبوك» إلى أنّ الاجتماع استعرض سير العمل بوزارة العدل والجهات التابعة لها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بإدارة الأزمة.

وأضاف البيان أنّ الوزير شدد على توفير الحماية اللازمة لمقار وزارة العدل والجهات التابعة لها، خاصة الواقعة في مناطق التوتر.

وأوضح البيان أنّ المجتمعين تطرقوا إلى الإجراءات الإدارية والمالية بشأن أوضاع النازحين من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية وموظفي الوزارة والجهات التابعة لها القاطنين بمناطق التوتر.

يشار إلى أن لجنة الطوارئ والأزمة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الأحداث الاستثنائية والإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع استمرار اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، خلفت أضرارًا وخسائر ضخمة سواء في البنية التحتية أو العناصر البشرية

لجنة الطوارئ والأزمة تعقد اجتماعها الخامس بوزارة العدل
لجنة الطوارئ والأزمة تعقد اجتماعها الخامس بوزارة العدل
لجنة الطوارئ والأزمة تعقد اجتماعها الخامس بوزارة العدل
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