وزيرا خارجية مصر وأميركا يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 04:53 مساء
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي مايك بومبيو

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأميركي مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن الوزيريّن تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.

وأشار حافظ، في بيان، إلى أنّ الطرفين تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأميركية قدمًا وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

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واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة المقبلة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جاءت المباحثات في أعقاب اشتباكات جارية جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، خلفت أضرارًا وخسائر ضخمة سواء في البنية التحتية أو العناصر البشرية.

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