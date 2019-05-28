السوق الرسمية: ارتفاع ملحوظ للدولار أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 03:52 مساء

شهدت العملة الأميركية ارتفاعا ملحوظا أمام العملة الليبية في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إذ زاد متوسط سعر الدولار إلى 1.4001 دينار، مقابل 1.3987 دينار أمس الإثنين، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

وانخفضت العملة الأوروبية مقابل الدينار، إذ نزل اليورو إلى 1.5661 دينار، مقابل 1.5672 دينار، وتراجعت العملة البريطانية ليسجل الجنيه الإسترليني 1.7758 دينار، مقابل 1.7821 دينار.

واستقر سعر صرف الين الياباني عند 1.28 دينار، في حين تراجع سعر صرف اليوان الصيني إلى 0.2028 دينار، مقابل 0.2029 دينار .

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية خلال الفترة نفسها، زاد سعر صرف الريال السعودي أمام العملة الليبية ليسجل 0.3734 دينار، مقابل 0.373 دينار، و الدرهم الإماراتي إلى 0.3812 دينار، مقابل 0.3808 دينار.

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