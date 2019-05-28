الكهرباء: عودة الخدمة إلى مناطق في طرابلس وانقطاعها عن أخرى بسبب الاشتباكات

جانب من الأضرار التي لحقت بمحطة جامع التوغار (الشركة العامة للكهرباء عبر فيسبوك)

أعلنت الشركة العام للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عودة الخدمة إلى مناطق بن غشير والمنارة والسجاد، بعد انقطاعها نتيجة الاشتباكات المسلحة بجنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، إن مهندسيها، تمكنوا من إصلاح خطوط جنوب الآجر «1و2»، وإعادة الخدمة إلى المناطق المذكورة، عدا خط المطار، مشيرة إلى أن إدارة صيانة الجهد المتوسط جاهزة لصيانة الخط إلا أن الفرق الفنية التابعة لها لم تتمكن من الدخول إلى محطة المطار لمعرفة أسباب الفصل بسبب الأوضاع الأمنية.

وفي نفس السياق، أكدت «الكهرباء»، انفصال خط الهضبة 220 ك. ف والهضبة المشروع رقم 1 جهد 30 ك. ف بالوقاية المسافية من الطرفين، نتيجة الاشتباكات المسلحة بجنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن الفرق الفنية التابعة لها لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لمعرفة أسباب الفصل بسبب الأوضاع الأمنية.

وتسببت الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، في إلحاق أضرار وخسائر ضخمة بالشبكة العامة للكهرباء، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عديدة جنوب العاصمة.