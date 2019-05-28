مهندسو عين زارة يشغلون محطة «النظم» بطرابلس ويعيدون الكهرباء إلى المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 01:50 مساء
محطة شركة النظم بطرابلس. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تشغيل محطة شركة النظم بطرابلس، وإعادة الخدمة إلى مقر الشركة والمنطقة التي تتغذى منها.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان مقتضب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه نتيجة لجهود فنيي ومهندسي دائرة توزيع عين زارة بالتنسيق مع مشغلي الدائرة، تم تشغيل محطة شركة النظم جهد 11/0.4 ك.ف وإرجاع التيار الكهربائي لمقر الشركة والمنطقة التي تتغذى منها.

شركة الكهرباء: أضرار جسيمة أصابت أحد الخطوط الرئيسية المغذية طرابلس

وتسببت الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، في إلحاق أضرار وخسائر ضخمة بالشبكة العامة للكهرباء، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عديدة جنوب العاصمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يحسم جائزة أفضل لاعب وأجمل هدف في الموسم
رياضة عالمية
البعثة الأممية: لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بشأن توافد عناصر متطرفة إلى ليبيا
ليبيا
خطة طوارئ تونسية - أممية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة تزيد الحموضة وأخرى تخففها