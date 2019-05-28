«الشؤون الطبية» بـ«الوفاق» تطالب المستشفيات بإحالة بياناتها التشغيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 01:32 مساء
شعار «صحة الوفاق». (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، المراكز الطبية والمستشفيات العامة والقروية، بإحالة بياناتها التشغيلية الخاصة بالعام المنصرم في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.

وشدد مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان، على ضرورة أن تدقق الجهات المعنية في صحة المعلومات قبل أن تقوم بإرسالها، مشيرًا إلى أن «المسؤولين عن تلك الجهات سيتحملون التبعات القانونية لأي معلومات مغلوطة».

وأوضح مدير إدارة الشؤون الطبية في تعميم وجهه إلى مديري المراكز الطبية والمستشفيات العامة والقروية، أن البيانات المطلوبة تشمل السعة السريرية للمستشفى وعدد الأسرّة العاملة فعليًا ومعدلات الأداء من حيث عدد حالات الإيواء بمختلف الأقسام.

كما تشمل تكلفة الوجبات المقدمة للمرضى والعاملين كل على حدةٍ حسب العقد المبرم مع الشركة، وأيضًا اسم الشركة المتعاقد معها لتقديم خدمات الإعاشة وصورة من إذن مزاولة النشاط الاقتصادي.

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