حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء (28 مايو 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 12:59 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بأجواء معتدلة، مع احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق الشرق والوسط وبعض مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى راس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على سرت وأبونجيم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (25- 30)مْ وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها سحب رعدية، وتكون الرياح  شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (26-30)مْ بينما تكون ما بين (36-40)مْ على جالو والجغبوب ولا تتجاوز (25) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها - غـات- غدامس - الحمادة:  
السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، تصحبها سحب رعدية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (34- 39) مْ ولا تتجاوز يوم الغد (31) مْ على مناطق الجفرة.

الكفرة – السرير -  تازربو:
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق السرير وتازربو مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (41- 44)مْ.

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