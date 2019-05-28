«مراسلون بلا حدود» تعبِّــر عن ارتياحها لإطلاق الصحفيين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 12:19 مساء
من اليمين الصحفيان محمد القرج ومحمد الشيباني., (قناة ليبيا الأحرار)

 عبّــرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، عن ارتياحها للإفراج عن الصحفيين بقناة ليبيا الأحرار محمد القرج ومحمد الشيباني، المعتقلين منذ أوائل الشهر الجاري.

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وقال مدير مكتب شمال أفريقيا لمنظمة «مراسلون بلا حدود» صهيب الخياطي، إن «مراسلون بلا حدود سعيدة جدًا لإطلاق محمد القرج ومحمد الشيباني»، داعية جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي وأن لا تجعل من وسائل الإعلام و الصحفيين أهدافًا لها».

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وأشارت إلى أن ليبيا تحتل المرتبة 162 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2019.

وأعلنت قناة «ليبيا الأحرار»، الجمعة الماضية، إطلاق صحفييها محمد القرج ومحمد الشيباني ووصولهما إلى مدينة الزنتان، بحسب ما أكدته عائلة الصحفيين للقناة، بعد مناشدات البعثة الأممية في ليبيا ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، بكشف مصير الصحفيين والإفراج عنهما.

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