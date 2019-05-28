تسليم المبنى الإداري لمراقبة تعليم سرت لغرض صيانته

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 11:15 صباحا
أعمال تسليم المبنى الإداري لبلدية سرت. (بلدية سرت)

وقعت بلدية سرت، على محضر إجراءات تسليم موقع المبنى الإداري لمراقبة تعليم سرت بالحي السكني الثاني بسرت لغرض صيانته بالكامل.

وقالت بلدية سرت، في بيان صادر عنها اليوم، إنه وقع على محضر تسليم الموقع لشركة الاتفاق للمقاولات بسرت عميد بلدية سرت مختار المعدانى ومنسق مشروعات صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور القدافي البطيء ومدير شركة الاتفاق للمقاولات مصباح الزيانى.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية إن الشركة التي ستنفذ أعمال صيانة المبنى الإداري لمراقبة تعليم سرت، تشمل صيانة كاملة للمبنى ومدة الصيانة أربعة أشهر.

حضر مراسم التوقيع عضو المجلس البلدي سرت غيث أوحيدة مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافى ورئيس جامعة سرت الدكتور أحمد المحجوب.

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