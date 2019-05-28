«داخلية الوفاق» تؤكد ضـرورة الـتعاون بـين الأجـهزة الأمـنية لـحفظ الاسـتقرار في العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 10:49 صباحا
مـدير الإدارة الـعامة للـدعم المـركزي خلال جـولة أمـنية داخـل الـعاصمة طـرابلس. (داخلية الوفاق)

شـدد مـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي العـميد مـحمد فـتح الله، عـلى ضـرورة الـتعاون بـين الأجـهزة الأمـنية لـحفظ الأمـن والاسـتقرار والـمحافظة عـلى الـممتلكات الـعامة والـخاصة.

جاء ذلك خلال جولة أمنية قام بها مـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي أمس الإثنين، داخـل الـعاصمة طـرابلس رفـقة عـدد مـن الـضباط بـالإدارة، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.

واطـلع العـميد فـتح الله خـلال الـجولة عـلى سـير الـعمل الأمـني بـالـدوريات والـتمركـزات الأمـنية والـجهود الـتي تـبذلها الأجـهزة الأمـنية فـي حـفظ الأمـن داخـل الـعاصمة، مـثمنًا الـجـهود الـتي تـبذلها الأجـهزة الأمـنية فـي فـرض الأمـن والاسـتقرار عـلى أكـمل وجـه.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 562 شخصًا و2855 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

مـدير الإدارة الـعامة للـدعم المـركزي خلال جـولة أمـنية داخـل الـعاصمة طـرابلس. (داخلية الوفاق)
مـدير الإدارة الـعامة للـدعم المـركزي خلال جـولة أمـنية داخـل الـعاصمة طـرابلس. (داخلية الوفاق)
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