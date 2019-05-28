الصحة العالمية: مقتل 562 شخصًا وإصابة 2855 آخرين جراء حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 09:20 صباحا
اشتباكات في منطقة اسبيعة على بعد 40 كيلومترا جنوب طرابلس، 29 أبريل 2019. (فاضل سينا، أ ف ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل 562 شخصًا، وإصابة 2855 آخرين، بينهم 106 مدنيين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن عدد القتلى في طرابلس بلغ 562 قتيلاً، بينهم 40 مدنيًا و2855 جريحًا، بينهم 106 مدنيين، شملت وفاة الأسبوع الماضي اثنين من العاملين الصحيين الذين يسافرون في سيارات الإسعاف.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 562 شخصًا و2855 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا بالحصول على 5.5 مليون دولار لتتمكن من مواصلة الاستجابة العاجلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.

وأشارت المنظمة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ احتياجاتها العاجلة تأتي بسبب وجود عجز يصل إلى 4.78 مليون دولار، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الطارئة في البلد.

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