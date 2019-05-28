«المشري» يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية سبل استيعاب النازحين من حرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 02:10 صباحا
لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ووزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي، 27 مايو 2019

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الإثنين، وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي منصور الشافعي، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لبيان المجلس، ناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه الوزارة في أداء عملها واستيعاب النازحين وتوفير احتياجاتهم في ظل احتدام المعارك حول طرابلس.

وتشهد العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة بين قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، منذ الرابع من أبريل الماضي، أسقطت أكثر من 510 قتلى و2467 جريحًا حتى الآن، حسب منظمة الصحة العالمية.

 فيما تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 75 ألف شخص اضطروا للفرار فيما علق نحو 100 ألف شخص وسط المعارك الدائرة على مشارف طرابلس.

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