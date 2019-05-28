محاولة فاشلة لاغتيال منسق الزوايا ومشيخة الطرق الصوفية بطبرق

منسق الزوايا ومشيخة الطرق الصوفية فرع طبرق الشيخ حسين الصغير, (أرشيفية)

قالت المكتب الإعلامي لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا، إن منسق الزوايا ومشيخة الطرق الصوفية، فرع طبرق الشيخ حسين الصغير، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بالسلاح الأبيض.

وأوضحت المشيخة في بيان لها، أنه «عندما كان الشيخ الصغير عائداً من صلاة التراويح، قام أحد المجرمين المتشددين بالتربص والترصد له، ثم قام بطعنه على حين غرة بسكين في بطنه عدة طعنات كادت تقضي على حياته، ثم ولى المجرم هاربا غير أن الشرطة لاحقته وتمكنت من القبض عليه».

وتابعت «بعد إجراء التحقيقات الجنائية اعترف المجرم بأنه قام بفعلته لأنه يكره التصوف والصوفية، ويعتبرهم مشركين كفار أهل بدعة وضلال، و بما أن المعتدى عليه هو منسق الزوايا الصوفية، لذلك أراد قتله ليخلص المجتمع من شر الصوفية على حد قوله».

واستنكر المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا، محاولة اغتيال «الصغير»، مطالبا الأجهزة الأمنية بتشديد القبضة الأمنية للحيلولة دون حدوث مثل هذه الجرائم مرة أخرى.