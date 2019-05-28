بلدية سرت تلجأ لخزان القرضابية لحل مشكلة انقطاع مياه الشرب

اجتماع عميد بلدية سرت مختار خليفة المعداني، مع عدد من المسئولين لبحث مشكلة انقطاع المياه بالمدينة, 27 مايو 2019

بحثت بلدية سرت، سبل حل مشكلة انقطاع وشح المياه عن المدينة، بطريقة مفاجئة، بعد وقف ضخ المياه من الخزان الرئيسي أجدابيا في اتجاه مدينة سرت، من خلال فتح الإمدادات المائية من خزان القرضابية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الإثنين، برئاسة عميد بلدية سرت مختار خليفة المعداني، ضم رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مهندس مصطفى محمد عبد الجليل، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية مهندس منصور دلة، ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سرت مهندس سعيد المعداني، ومنسق مشروعات صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت الدكتور القذافي البطيء، ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الإميل، ومنسق مشروعات المبادرة الليبية الانتقالية مهندس المبروك الصديق.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الإميل، لـ«بوابة الوسط»، إن المجتمعين تدارسوا عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الإمدادات المائية بسرت، خاصة احتياجات الشركة العامة للمياه وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالوسطى سرت، «الاجتماع تناول مناقشة مشكلة نقص المياه التي حدثت الساعات الماضية من خط إمدادات المياه بخزان أجدابيا الرئيسي إلى سرت».

وأوضح أن المجتمعين توصلوا إلى الاتفاق على فتح الإمدادات المائية من خزان القرضابية إلى أن يتم معالجة الموضوع.

من جهته أكد رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مهندس مصطفى محمد الشاوش، أن المخزون المائى الموجود حاليا بخزان القرضابية الصغير، يصل لقرابة مليون لتر مكعب فقط.