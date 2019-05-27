وصول شحنة أجهزة ومعدات جديدة لمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 27 مايو 2019, 09:43 مساء
الأجهزة والمعدات الطبية الجديدة التي وصلت إلى مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

وصلت إلى مركز طبرق الطبي شحنة جديدة تضم عددا من الأجهزة والمعدات الطبية اشتراها المركز من باب التحسين والتطوير بالميزانية الخاصة بالمركز لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين الذين يتلقون الخدمات الصحية بالمركز.

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي، الدكتور عدنان بودية لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن الشحنة الجديدة شملت «100 سرير طبي حديث كدفعة ثانية من الأجهزة مرفق بجميع التجهيزات والمستلزمات الطبية من الدرجة الأولى» متوقعا أن تساعد في تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى.

وأضاف بودية أن الشحنة شملت أيضا «50 عربة و20 مقعدا متحركا لنقل المرضى»، مشيرا إلى أن المهندسين والفنيين المختصين شرعوا في عملية تركيب وتجهيز الجهزة والمعدات الجديدة للعمل بعد انتهاء الطلاء داخل أقسام المركز.

ودعا مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي كافة المواطنين في مدينة طبرق إلى ضرورة الاهتمام بهذه المعدات الطبية، مؤكدا أن إدارة المركز مستمرة في استكمال عملية التحسين والتطوير لكافة أقسام مركز طبرق الطبي.

ويعتبر مركز طبرق الطبي من أهم المرافق الصحية في شرق ليبيا حيث تزيد عدد الأسرة العاملة بالمركز عن 500 سرير.

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