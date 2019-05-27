مكتب الرعاية الصحية ببني وليد يحمِّــل الجهات المختصة مسؤولية نقص تطعيمات الأطفال

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 27 مايو 2019, 08:35 مساء
مكتب الرعاية الصحية في بني وليد. (أرشيفية: بوابة الوسط)

حذر المكلف بمكتب الرعاية الصحية الأولية في بني وليد، جمعة احميد من تجاهل الجهات ذات الاختصاص من نقص التطعيمات الخاصة بالأطفال، محملًا الجهات المختصة مسؤولية هذآ النقص.

وقال احميد لـ«بوابة الوسط» إن التطعيمات المتوفرة بمكتب بني وليد هي «جرعة المواليد المعروفة بتطعيم أسبوع فقط»، منوهًا إلى أنها «لا تكفي كل أطفال المدينة خاصة مع ارتفاع عدد الأطفال النازحين داخل بنى وليد».

وأكد أحميد أنه على تواصل مستمر مع كافة الجهات المختصة والمنظمات الدولية «لكن دون وجود أي استجابة سريعة من قبلهم». منوهًا إلى أن نقص التطعيمات سيؤدي إلى إصابة عدد كبير من الأطفال بعدة أمراض فتاكة.

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وفي 8 مايو الجاري، أعلن مسؤول الرعاية الصحية في بني وليد، جمعة الزيادى نفاد التطعيمات الخاصة بالأطفال، محذرًا من كارثة صحية نتيجة نفاد تلك التطعيمات، وأبدى تخوفه من انتشار بعض الأمراض التي يتعرض لها الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات الوقائية.

وناشد الزيادى عبر «بوابة الوسط» المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمعدية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني بتحمِّـل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه الأطفال، مطالبًا منه توفير التطعيمات وبشكل عاجل جدًا.

ودعا مسؤول الرعاية الصحية في بني وليد منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية إلى سرعة التدخل بشكل عاجل، موضحًا أن الأمر بات يهدد بكارثة صحية لعدد كبير من الأطفال في مدينة بني وليد.

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