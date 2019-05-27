السراج يبدأ زيارة رسمية إلى مالطا اليوم

موسكات لدى استقباله السراج في العاصمة فاليتا. (تايمز أوف مالطا)

يبدأ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى مالطا يلتقي خلالها رئيس الوزراء المالطي جوزيف ماسكات، وفق ما نقلت جريدة «تايمز أوف مالطا» عن مصدر حكومي. وحسب الجريدة، من المتوقع أن تتركز المباحثات على زيادة أعداد المهاجرين إلى مالطا من الشواطئ الليبية.

اقرأ أيضًا: موسكات يستقبل السراج في فاليتا ويعقدان جلسة مباحثات



يشار إلى أن السراج أجرى مباحثات في مالطا في يناير الماضي مع رئيس الوزراء موسكات، حيث تركزت المباحثات على نتائج مؤتمر باليرمو، وأزمة الهجرة، فضلًا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

لكن زيارة السراج إلى مالطا في هذا التوقيت تأتي بالتزامن مع استمرار القتال في تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق.