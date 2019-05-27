النهر الصناعي: خفْض الإمداد المائي في خط إجدابيا - سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 02:51 مساء
أحد مواقع مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الإثنين، تخفيض الإمداد المائي بخط إجدابيا - سرت اعتبارًا من يوم السبت الماضي ليصبح 100 ألف متر مكعب يوميًا بسبب انخفاض المنسوب التشغيلي بخزان أجدابيا.

وأرجعت إدارة الجهاز، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هذا التخفيض إلى «بعض التجاوزات كالوصلات غير الشرعية بخط إجدابيا - سرت».

وطالبت بضرورة «تحرك الجهات ذات العلاقة بمدينة سرت للحدُ من اعتداءات البعض من المواطنين على خط المياه المغذي مدينة سرت والمناطق المجاورة لها». مناشدة بضرورة الالتزام بالمخصصات المائية وتقنين الاستهلاك في المشاريع الزراعية.

ومن المتوقع عودة المياه إلى التدفق بالكميات المخصصة إلى مدينة سرت والمناطق المجاورة لها خلال أسبوع من الآن، حسب إدارة الجهاز.

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