الصيد البحري: رياح قوية على الخليج وأمطار متفرقة على ساحل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 01:54 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب رياح شمالية غربية قوية على الخليج، تكون شرقية على درنة وطبرق وتصل سرعتها اليوم الإثنين إلى 25 عقدة.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم، إنه من المتوقع سقوط أمطار متفرقة خاصة على ساحل بنغازى والجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
ـ السماء صافية إلى قليلة السحب.
ـ الرياح شمالية غربية إلي متغيرة الاتجاه سرعتها ما بين 05 ـ 15 عقدة.
ـ البحر خفيف الموج وارتفاع الموج اليوم يتراوح ما بين 0.50 ـ 1.25 متر.
ـ الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على ساحل بنغازى والجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
ـ الرياح شمالية غربية إلى بحري على الخليج وبنغازي وتكون شرقية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، وتصل سرعتها إلى ما بين 10 ـ 25 عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 ـ 2.00 متر.
ـ البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 18ـ 19 درجة مئوية.
ـ الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

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