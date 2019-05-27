حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (27 مايو 2019)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا متقلبًا، اليوم الإثنين، على مناطق شرق البلاد، مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن «الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الغربي»، منوهًة إلى «احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق خلال اليومين المقبلين».

رأس أجدير حتى رأس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غدٍ على سرت وأبونجيم، مع احتمال هطول أمطار خفيفة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية، وتصل إلى 34 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة تصحبها سحب رعدية خصوصاً غداً، وتشمل أغلب المناطق، والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل إلى 60 كلم/ س خصوصًا على مرتفعات الجبل الأخضر، مثيرة للأتربة والغبار مع احتمال هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، تتحول تدريجيًّا بعد الظهر إلى شمالية غربية مع تحسن فى الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و40 درجة مئوية، وتتراوح بين 26 و29 درجة مئوية على البريقة ورأس لانوف، وتسجل انخفاضًا مساء اليوم على أغلب المناطق الساحلية.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس - الحمادة

السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا خصوصًا من يوم غد، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على غدامس.