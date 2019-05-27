رئيس أركان «الوفاق» يطلع المشري على آخر المستجدات الأمنية والعسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 12:05 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس الأركان العامة لقوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد الشريف. (مجلس الدولة)

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس الأركان العامة لقوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد الشريف آخر المستجدات الأمنية والعسكرية.

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس، ناقش المشري والشريف أمس الأحد «أبرز العقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية في أداء مهامها خاصة في ظل الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس».

واستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس، النائب الصادق الكحيلي المكلف من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس رئيسًا موقتًا للمجلس.

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وأسقطت حرب العاصمة طرابلس بين الجيش التابع للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق قرابة 510 قتلى و2467 جريحًا إلى الآن، حسب منظمة الصحة العالمية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 75 ألف شخص اضطروا للفرار فيما علق نحو 100 ألف شخص وسط المعارك الدائرة على مشارف طرابلس وفشل مجلس الأمن الشهر الماضي في الاتفاق على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المحادثات السياسية لإنهاء النزاع.

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