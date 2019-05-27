السوق الرسمية: تراجع طفيف للدولار أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 11:50 صباحا

شهد الدولار الأميركي تراجعًا طفيفًا مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، حيث سجل متوسط سعر الدولار 1.3987 دينار، مقابل 1.3989 دينار أمس الأحد، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

واستقرت العملة الأوروبية مقابل الدينار، إذ سجل اليورو 1.5672 دينار اليوم، فيما ارتفعت العملة البريطانية ليسجل الجنيه الإسترليني 1.7821 دينار، مقابل 1.7786 دينار.

كما استقر سعر صرف الين الياباني عند 1.28 دينار، في حين زاد سعر صرف اليوان الصيني إلى 0.2029 دينار، مقابل 0.2028 دينار .

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية خلال الفترة نفسها، شهدت العملة السعودية استقرارًا أمام العملة الليبية لتسجل 0.373 دينار، وسجل الدرهم الإماراتي انخفاضًا ليسجل 0.3808 دينار، مقابل 0.3809 دينار.

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