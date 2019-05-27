المشري والكحيلي يبحثان استكمال الاستحقاقات الدستورية

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع النائب الصادق الكحيلي بحضور النائب حمودة سيالة. (مجلس الدولة)

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، النائب الصادق الكحيلي المكلف من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس رئيسًا موقتًا للمجلس.

وحسب الصفحة الرسمية لمجلس الدولة فقد ناقش اللقاء أمس الأحد «تفعيل دور مجلس النواب، وسبل التكامل مع المجلس الأعلى للدولة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية»، وحضر اللقاء الناطق باسم النواب حمودة سيالة.

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وخلال اجتماع بالعاصمة طرابلس في الخامس من مايو الماضي، قرر 47 عضوًا من مجلس النواب تفويض الكحيلي رئيسًا موقتًا للمجلس لمدة شهرين، وأعلنوا رفضهم هجوم الجيش الوطني التابع للقيادة العامة على مدينة طرابلس.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال لقاء مع الكحيلي الأسبوع الماضي بإعلان الأعضاء «رفض العدوان الذي تتعرض له المدينة وضواحيها، قال إن هذا يعبر عن إدراك للمسؤولية في هذا الظرف الاستثنائي»، وفق بيان صادر عن المجلس.