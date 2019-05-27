الحكومة الموقتة تعين مجلسًا تسييريًا لبلدية المعمورة

رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني إعادة تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية المعمورة.



وحسب القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فقد تمت تسمية عبدالمجيد الحراري رئيسًا للمجلس. كما شمل القرار تعيين طارق سعد محمد وعادل اللافي وحسام ضو علي وصلاح أبوعجيلة صالح وعبدالغني أبوحميرة الرتيمي وخيرية حسن سليمان أعضاءً بالمجلس.

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كان الثني أصدر قرارين الأسبوع الماضي بتعيين مجلسين تسييريين لبلديتي أجدابيا وغريان. ومنذ اندلاع اشتباكات جنوب العاصمة في 4 من أبريل الماضي، أصدرت الحكومة قرارات بسلسلة تعيينات لمجالس تسييرية لعدد من البلديات في غرب البلاد، وبدأت بتكليف مفتاح سالم عميدًا لبلدية صبراتة.

