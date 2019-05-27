«داخلية الوفاق» تعلن القبض على أمير الحسبة في «داعش» وعنصر بـ«القاعدة»

اشتباكات في منطقة اسبيعة على بعد 40 كيلومترا جنوب طرابلس, 29 أبريل 2019. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، القبض على عدد من المنتمين لتنظيم «داعش» بينهم أمير ديوان الحسبة للتنظيم خلال الشهر الماضي، بجانب عنصر آخر من تنظيم القاعدة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، مساء الأحد، أنها نفذت «عددًا من العمليات الأمنية بالتعاون المعلوماتي مع بعض الدول الصديقة التي لازالت تدعم جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية لحكومة الوفاق الوطني لمكافحة الإرهاب».

وقالت الوزارة إنها «تكثف عملياتها لضبط العناصر المطلوبة دوليًا في قضايا الإرهاب والتي نشطت أعمالها مؤخرًا مستغلة الفوضى الناجمة عن هجوم خليفة حفتر على العاصمة طرابلس».

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وأضافت الوزارة أنها «رصدت عدد من الجماعات الراديكالية المتطرفة المنتسبة إلى بعض المدارس الدينية المتشددة التي تنطق في حربها على العاصمة بقيادة خليفة حفتر من معتقدات وفتاوى دينية تعتبر المدافعين عن العاصمة طرابلس خارجين عن الدين ويجيزون قتلهم ويشجعون عليه بشكل فاضح من أشكال الإرهاب والتطرف».

وتابعت أنها «رصدت زعماء عصابات تهريب البشر وتسيير الهجرة غير الشرعية من ضمن المشاركين بالهجوم على العاصمة، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها مخاطبة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي غير وزارة الخارجية بشأن تلك الوقائع وتقديم البراهين والأدلة التي تثبت تورط القوات المهاجمة في ارتكاب جرائم حرب وانضواء عناصر إرهابية وإجرامية بين صفوفها والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على الأمن والسلم المحجلي والأقليمي والدولي».

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 من القتلى و2467 مصابًا، حسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية.