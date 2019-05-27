«اتصالات الوفاق» تناقش مقترح أميركي للمساعدة في تأمين المطارات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 01:05 صباحا
مسؤولو وزارة الاتصالات ومصلحة الطيران المدني يناقشون المقترح الأميركي (صفحة وزارة الاتصالات عبر فيسبوك)

ناقشت وزارة الاتصالات بحكومة الوفاق الوطني، المقترح الأميركي بشأن برنامج المساعدة الخاص بتعزيز أمن المطارات والطيران المدني والمنافذ في ليبيا، في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» مساء الأحد، أن اجتماعًا موسعًا بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات ومدير مكتب الشؤون القانوينة بالوزارة وأعضاء من وزارة الخارجية وأعضاء من وزارة الداخلية؛ لمناقشة المذكرة المقترحة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن برنامج المساعدة لتعزيز أمن المطارات والطيران المدني والمنافذ في ليبيا».

وبموجب المذكرة «سيتم توفير المعدات والتدريب لتأمين المطارات في إطار التعاون المشترك لتعزيز الصداقة والعلاقات بين الدولتين».

وأضاف البيان أن «الوزير اقترح إعداد ورشة عمل لمناقشة الجوانب المتعددة للمذكرة، وجرى تشكيل فريق قانوني وفني لمناقشة المذكرة المقترحة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتماشى واحتياجات المطارات الليبية والنظم المعمول بها بالخصوص وتقديمها معدلة لما يتناسب مع القوانين واللوائح الليبية لكي يتم عرضها على الجانب الأميركي لمناقشتها للتوقيع عليها».

جانب من اجتماع مسؤولي وزارة الاتصالات ومصلحة الطيران المدني (صفحة وزارة الاتصالات عبر فيسبوك)
جانب من اجتماع مسؤولي وزارة الاتصالات ومصلحة الطيران المدني (صفحة وزارة الاتصالات عبر فيسبوك)
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