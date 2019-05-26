«عمليات الكرامة» تنعى آمر اللواء «26 مشاة» وضابطين قتلوا في حرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 10:23 مساء
آمر اللواء «26 مشاة» العميد مسعود الضاوي الذي قتل في اشتباكات طرابلس. (الإنترنت)

نعت «غرفة عمليات الكرامة» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، آمر اللواء «26 مشاة» العميد مسعود الضاوي وضابطين آخرين، هما المقدم أنور علي منصور يحيى، والمقدم أحمد حمد الرياني.

وأضاف المركز الإعلامي للغرفة في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن العميد مسعود الضاوي هو من أبناء قبيلة ورشفانة، و«عرفه رفاق السلاح بالشجاعة والإقدام والكفاءة العسكرية».

كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أعلن أول من أمس الجمعة أن العميد مسعود الضاوي قتل «وهو يقود جنوده في المحور يقاتل من أجل القضاء على الإرهاب» دون أن يحدد توقيت الحادث ولا موقعه، ولا كيف قُتل، لكنه تعهد باستمرار القتال.

من جهتم، حمل أهالي ورشفانة في بيان تلاوه أثناء تشييع العميد الضاوي إلى مثواه الأخير، المجلس الاجتماعي لقبائل ترهونة المسؤولية «إلى حين الكشف عن الجناة»، مشيرين إلى أن العميد الضاوي ومرافقيه «تم الغدر بهم داخل الحدود الإدارية لقبيلة ترهونة وهم في طريقهم إلى المعركة بعد حضور اجتماع داخل المدينة».

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