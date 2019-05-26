انقطاع المياه عن مدينة سرت بعد قفل الإمداد من خزان أجدابيا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 26 مايو 2019, 08:33 مساء
أحد الميادين الرئيسية في مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تشهد مدينة سرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، نقصا حادا في إمدادات مياه الشرب بسبب إقفال خطوط الإمداد المائي من خزان أجدابيا شرقا، على ما أفاد مدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالمدينة.

وقال مدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحى بسرت، المهندس سعيد الغرشة لـ«بوابة الوسط» إن سبب نقص المياه يعود إلى «قفل الإمدادات المائية من خزان أجدابيا الرئيسي باتجاه مدينة سرت مما سبب شحا للمياه وإرباكا كبيرا».

من جهته، قال مجلس الحكماء بسرت إن هذه أزمة أخرى أضيفت للأزمات السابقة التي تشهدها المدينة ومن بينها تأخر صرف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة ونقص السيولة النقدية وانعدام الأدوية.

يشار إلى أن استهلاك أهالى سرت من مياه الشرب يقدر بنحو 60 ألف متر مكعب يوميا، وفق مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالمدينة.

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