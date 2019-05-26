وقفة احتجاجية للتنديد بالتعديات المتكررة على مركبات شركة النظافة في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 26 مايو 2019, 07:50 مساء
الوقفة الاحتجاجية للعمال بمقر شركة النظافة في سبها. (الإنترنت)

نظم العاملون بشركة النظافة في مدينة سبها، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب إدارة الشركة بشارع امحمد المقريف، للتنديد بالتعديات المتكررة التي طالت مركبات وآليات الشركة خلال الفترة الأخيرة.

واستنكر المشاركون من موظفين وإداريين وعمال في الوقفة بشدة التعديات المستمرة على ممتلكات الشركة، وقاموا بإيقاف كافة السيارات والمعدات الخاصة بأعمال النظافة أمام مقر إدارة الشركة، مطالبين الجهات المختصة بوضع حد لهذه التعديات.

وجاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية على خلفية قيام مجهولين خلال الأسبوع الماضي بسرقة سيارة نظافة وخطف سائقها ومساعده والذين عثر عليهما مكبلين فى إحدى مناطق سبها من دون العثور على سيارة الشركة التي كانا يستقلانها أثناء العمل.

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