شركة الكهرباء: سقوط 5 أبراج قرب سمنو وراء تكرار انقطاع الخدمة بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 03:56 مساء
مساعد المدير التنفيذي بشركة الكهرباء، المهندس غيث علي غيث، يتحدث عن أضرار الشبكة بالمنطقة الجنوبية, (صفحة الشركة على فيسبوك)

قال مساعد المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة بالشركة العامة للكهرباء، المهندس غيث علي غيث، إن انقطاعات الكهرباء المتكررة وانخفاض الجهد وعمليات الفصل في المنطقة الجنوبية تعود إلى سقوط 5 أبراج قرب مدينة سمنو في 28 أبريل 2019.

وأوضح غيث، في فيديو على الصفحة الرسمية لشركة الكهرباء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أحد هذه الأبراج انهار بشكل كامل، ويحتاج صيانة حتى في القواعد، مشددًا على أن الشركة تواصل العمل على صيانة الأبراج الخمسة، التي تقع في منطقة رملية تحتاج تربتها لمعالجة بسبب وجود مياه رشح بها، تستغرق بعض الوقت.

ووجه غيث اعتذارًا لأهالي المنطقة الجنوبية؛ نظرًا لما تتعرض له من انقطاع في التيار الكهربائي رغم ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الانقطاعات خارجة عن إرادة الشركة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت خروج 6 محطات عن الخدمة نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس منذ شهر أبريل الماضي.

وأضافت الشركة أن «الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لمعرفة أسباب خروج المحطات عن الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية».

آثار التخريب على برج كهرباء بالمنطقة الجنوبية (صفحة شركة الكهرباء)
آثار التخريب على برج كهرباء بالمنطقة الجنوبية (صفحة شركة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
الملاكم الليبي عبدالمعز الزناد يفوز بالضربة القاضية على خصمه الإيطالي
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
من صحفي إلى وزير خارجية..«بوجو» الطموح هل يخلف تريزا ماي؟
دولى
إبراهيم الكوني يكتب عن شقيقه أوفنايت: مرثية الذكرى الأولى لغياب الطَّيف
ثقافة وفن
بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان ...
دولى
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لجولف فولكس فاغن 2020