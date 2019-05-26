شركة الكهرباء تعلن عودة الخدمة لمنطقتي المنارة والسجاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 03:25 مساء
عمال بشركة الكهرباء يقومون بصيانة الخطوط بأحد مناطق العاصمة طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة التغذية الكهربائية لمنطقتي المنارة والسجاد، بعد انتهاء صيانة خط المنارة – بن غشير ظهر اليوم.

ووفقا لبيان الشركة اليوم فإن جهد خط المنارة - بن غشير يصل إلي 30 كيلو فولت، والذي عاد للخدمة بعض تعرضه للتخريب جراء الحرب الدائرة في جنوب طرابلس.
وتسببت الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، في إلحاق أضرار وخسائر ضخمة بالشبكة العامة للكهرباء، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عديدة جنوب العاصمة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت خروج 6 محطات عن الخدمة نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس منذ شهر أبريل الماضي.

وأضافت الشركة أن «الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لمعرفة أسباب خروج المحطات عن الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية».

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