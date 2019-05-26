وزارة التعليم تطرح مشروع بناء مكتبة إلكترونية في 2019

أعلنت وزارة التعليم طرح تنفيذ مشروع بناء مكتبة إلكترونية خلال نشاطها للعام 2019، أمام الشركات المحلية والدولية المتخصصة.

ودعت الوزارة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تلك الشركات إلى التقدم بمستنداتها لمركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة بمنطقة حي الأندلس، لبناء المكتبة.

ومن المقرر أن تغطي المكتبة الإلكترونية «جميع المجاﻻت والعلوم لدعم العملية التعليمية وتلبية احتياجات الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية والكليات والمعاهد التقنية، من مجلات ودوريات علمية وكتب ومراجع ورسائل ماجستير ودكتوراه، وتوفير الكتب المنهجية والمرجعية للطلاب في مختلف التخصصات».