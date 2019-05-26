حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (26 مايو 2019)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن طقسًا متقلبًا تشهده مناطق شرق ليبيا، بدءًا من اليوم الأحد، فيما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتبقى الرياح نشطة مثيرة للأتربة، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الغربي، باستثناء احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

رأس جدير حتى رأس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون جنوبية شرقية على أبونجيم وسرت، نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تتحول بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22 - 30مْ) وما بين (36 - 41مْ) على سرت وأبونجيم، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر اليوم على مناطق الخليج، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتشمل يوم الثلاثاء أغلب المناطق. والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز (70كلم/س)، خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط الرؤية الأفقية، تتحول تدريجيًا من يوم الغد إلى شمالية غربية، مع تحسن في الرؤية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33 - 40مْ) ولا تتجاوز (26مْ) على طبرق، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على بعض المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط الرؤية الأفقية تتحول تدريجيًا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على غدامس. ودرجات الحراراة القصوى تتراوح ما بين (37 - 41مْ) ولا تتجاوز (30مْ) على غدامس، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد.