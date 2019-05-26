مقتل طفلة في انفجار لغم أرضي بمنزل في بنغازي

لقيت طفلة مصرعها في انفجار لغم أرضي بأحد المنازل في منطقة بوصنيب، أحد الأحياء الغربية في بنغازي شرقي البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إلهام محمد فرج الفيتوري (10 سنوات) كانت تلعب في باحة منزل عائلتها قبل أن ينفجر اللغم الذي لم يكن مرئيًا لها، مما أودى بحياتها فورًا.

وأوضحت البرغثي أن الطفلة وصلت إلى المستشفى متوفية، وأن عمها أكد أن الانفجار لم يكن الأول في محل إقامتهم، وأن منطقة بوصنيب لا تزال بحاجة إلى عمليات تمشيط دقيقة للبحث عن الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.