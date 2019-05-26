مديرية أمن طرابلس تناقش خطتها في العاصمة

جانب من اجتماع مديرية أمن طرابلس (داخلية الوفاق)

عقدت مديرية أمن طرابلس اجتماعًا موسعًا، برئاسة مساعد المدير للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش، وذلك لبحث سُبل تأمين مدينة طرابلس وخاصة التمركزات التجارية الكبرى والشوارع الرئيسة المؤدية لها، والمجاهرة بالأمن وبث روح الطمأنينة والسكينة داخل أروقة العاصمة.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، عبر حسابها الرسمي بـ«فيسبوك»، أن الاجتماع الذي عُقد أمس السبت يأتي في إطار تفعيل الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر.

وقد حضر الاجتماع عميد أحمد الميرغني غيث من مديرية أمن طرابلس، وعميد صالح عمر الجبالي من هيئة السلامة الوطنية، وعميد عبدالمجيد سالم من قوة العمليات الخاصة، وعقيد علي الصغير من الإدارة العامة للأمن المركزي، وعقيد فايز بن زيتون من مصلحة أمن المرافق والمنشآت، وعقيد فيصل البهلول العكاري رئيس مكتب العلاقات، ومقدم محمد امحمد فرحان من الاستخبارات العسكرية، ورائد مفتاح قليوان من مكتب تحريات الوزارة.

وفي السياق، استعرضت الوزارة استعداداتها الأمنية في شوارع العاصمة، ونشرت صورًا لانتشار الدوريات والتمركزات الأمنية داخل العاصمة.

الانتشار الأمني لقوات أمن طرابلس (داخلية الوفاق)

الانتشار الأمني لقوات أمن طرابلس (داخلية الوفاق)

الانتشار الأمني لقوات أمن طرابلس (داخلية الوفاق)