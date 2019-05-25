الشركة العامة للكهرباء: خروج 6 محطات عن الخدمة بسبب حرب العاصمة

محولات تعرضت للدمار إثر اشتباكات طرابلس. (صورة من شركة الكهرباء -أرشيفية)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، خروج 6 محطات عن الخدمة نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس منذ شهر أبريل الماضي.

وذكرت الشركة في بيان نشرته عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، مساء السبت، أنه «نتيجة للاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس فُقدت التغذية عن محطات 30 ك.ف وهي: التبة - المدفعية - الغازات - النهر الصناعي».

وأضافت الشركة أن «الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لمعرفة أسباب خروج المحطات عن الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية».

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة، «فصل خط المنارة- قصر بن غشير جهد 30 ك.ف الأمر الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن محطتي المنارة والسجاد»، مشيرة إلى أن «الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لإجراء عمليات الصيانة لهذه المناطق بسبب الأوضاع الأمنية».

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وتسببت الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، في إلحاق أضرار وخسائر ضخمة بالشبكة العامة للكهرباء، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عديدة جنوب العاصمة.