«الأعلى للدولة» يستنكر خطف أحد أعضاء المجلس ويطالب بسرعة إطلاق سراحه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 09:45 مساء

أدان المجلس الأعلى للدولة، اختطاف عضو المجلس المهندس محمد أبوغمجة يوم الخميس الماضي بمنطقة قصر غشير، محملاً القوات التابعة للقيادة العامة مسؤولية خطفه في العاصمة طرابلس.

وذكر المجلس، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، أنه «تواصل مع أعيان المنطقة وبعثة الأمم المتحدة بغرض الوصول لتسوية للإفراج عن عضو المجلس، وترك فرصة للمساعي الاجتماعية والسياسية إلا أن الجهات الخاطفة أبت ذلك» -بحسب قوله.

وكرر المجلس، مطالبته للخاطفين بـ«إطلاق سراح عضو المختلف دون قيد أو شرط، وكذلك لحكومة الوفاق الوطني والجهات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة اتخاذ كل التدابير اللازمة للإفراج عنه».

 

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