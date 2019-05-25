نزوح 400 أسرة من مناطق الاشتباكات في طرابلس إلى بلدية قصر خيار

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 25 مايو 2019, 05:06 مساء
استقبال نازحين من طرابلس في بلدية قصر خيار. (الإنترنت)

قال عضو لجنة الأزمة ببلدية قصر خيار (80 كلم شرق طرابلس)، مروان التومي، اليوم السبت، إن 400 أسرة نزحت إلى البلدية منذ انطلاق الاشتباكات بمناطق جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.

وذكر التومي لـ«بوابة الوسط» أن لجنة الأزمة في البلدية قدمت مساعدات إنسانية للأسر النازحة تمثلت في توفير السكن وبعض الحاجات الضرورية مثل الأغطية والمفروشات والمواد الغذائية وغيرها.

وأوضح التومي أن هناك عددًا من الصعوبات التي تواجه عمل لجنة الأزمة في البلدية منها عدم توافر المساكن مع ازدياد عدد الأسر النازحة، جراء استمرار الاشتباكات في ضواحي جنوب طرابلس.

وأضاف أنه في حالة ازدياد عدد النازحين يصعب على لجنة الأزمة إيواء نازحين جدد لقلة الإمكانات، منوهًا إلى أن أهالي مدينة قصر خيار يتعاونون بشكل مستمر مع لجنة الأزمة.

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