«التجاري الوطني» بسرت يوزع 5.8 مليون دينار سيولة نقدية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 25 مايو 2019, 03:11 مساء
المصرف التجاري الوطني (الإنترنت)

وزع فرع المصرف التجاري الوطني في مدينة سرت 5.8 مليون دينار سيولة نقدية على مستحقيها من المواطنين، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر 2018.

وقال رئيس لجنة التواصل الاجتماعي في سرت سالم الهادي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن آلية التوزيع كانت عن طريق مندوبي المكونات الاجتماعية لقبائل سرت، بإشراف لجنة التواصل الاجتماعي بالبلدية.

وأوضح المصدر أن قيمة السحب للصك الواحد حددتها إدارة مصرف التجارى الوطني بـ750 دينارًا، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية المخصصة للمصرف تقدر بأربعة ملايين دينار ونصف، إضافة إلى مبلغ آخر من الإيرادات بالمصرف لأرباب الأسر يُقدر بمليون و800 ألف دينار.

يشار إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي خصصت الأسبوع الماضي 20 مليون دينار سيولة لفروع المصارف في سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من صحفي إلى وزير خارجية..«بوجو» الطموح هل يخلف تريزا ماي؟
دولى
بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان ...
دولى
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
الشيخ عبد الحميد الكزّة: موقفنا من الحرب يعبر عن أهالي برقة
ليبيا
في العدد 183: فشل يلاحق مساعي وقف إطلاق النار و«موائد الرحمن».. تكافل للنازحين
ليبيا
سلامة: ليبيا تقدم على الانتحار وتبدد ثروتها النفطية
ليبيا
كاركاتير حليم - ثقافة السلام
كاريكاتير
الإليزيه: ماكرون طالب حفتر بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح للحفاظ على صحة دماغك