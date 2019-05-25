عودة مياه الشرب إلى ضواحي سرت بعد انقطاع دام عدة أشهر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 25 مايو 2019, 03:00 مساء
جهاز النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

تمكن فنيو ومهندسو مكتب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت من إعادة ضخ المياه في الشبكة العامة لعدد من المناطق في المدينة التي كانت تشكو من انقطاع المياه منذ عدة أشهر.

وقال مدير مكتب خدمات الشركة  سعيد الغرشة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الفنيين والمهندسين بالشركة تمكنوا من إعادة ضخ مياه الشرب إلى حي الـ700 وحدة سكنية ومناطق الغربيات والزعفران وأبوهادي في ضواحي المدينة.

وأوضح المصدر أن فنيي الشركة «قاموا بمجهودات كبيرة من أجل تركيب وصيانة محطات الضخ الرئيسية في مدينة سرت التي تغذي تلك المناطق، بعد الدعم الذي تحصلوا عليه من بلدية سرت».

وكانت الشركة أوضحت أن عدم وصول المياه إلى بعض المناطق سببه تركيب بعض المواطنين وصلات غير شرعية على خطوط التغذية الرئيسية، ما اضطر سكانها إلى تكبد مصاريف نقل المياه إلى منازلهم بواسطة الصهاريج.

وأطلقت شركة المياه بسرت والمجلس البلدي بالمدينة حملة قبل عدة أشهر بالتنسيق مع غرفة قوة حماية سرت العسكرية  ومديرية الأمن بسرت لإزالة الوصلات غير الشرعية على خطوط التغذية الرئيسية في مدينة سرت وضواحيها الشرقية، مرورًا بمناطق أبوزاهية وسلطان والقرضابية واهرواة  والأربعين، ضمن مشروع إعادة المياه للمناطق الأربعة.

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