مسؤول أممي سابق يتحدث عن تأثير الحراك الجزائري على الوضع في ليبيا

مدير دائرة الحوكمة وبناء الدولة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأمم المتحدة يونس أبو أيوب

قال مدير دائرة الحوكمة وبناء الدولة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأمم المتحدة يونس أبو أيوب، إن الجزائر أصرت منذ 2011 على ثلاثة مبادئ تجاه ليبيا وهي عدم التدخل بشكل عسكري، وأن يكون هناك حوار أو مسار سياسي يشمل الجميع ولا يقصي أحدًا، أن يكون الحل السياسي ضامنًا للحفاظ على وحدة تراب ليبيا.

وحول تأثير الحراك الجزائري الذي أدى إلى استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الوضع في ليبيا، أوضح الرئيس السابق للمكتب السياسي لنائب الأمين العام للأمم المتحدة لمنع نشوب النزاعات، أنه «حتى الآن لا يمكن أن نقول إن هناك تغييرًا في موقف الجزائر تجاه ليبيا، سوى أن ما يحدث في الجزائر من حراك شعبي، سمح فقط للقائد العام للجيش الليبي المشير حفتر بتسريع حملته في اتجاه طرابلس، لأنه يرى أن هذه الفرصة سانحة للدخول من الشرق للغرب في ظل انشغال الجزائر بأوضاعها الحالية»، بحسب مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط.

وتابع أبو أيوب: «سنرى في المستقبل ما سيتمخض عنه المسار الجزائري لنرى ما هي تداعيات السياسة الجزائرية الجديدة في ليبيا ومدى تغييرها».

وأشار إلى أن «هناك سيناريوهات مختلفة للوضع الحالي في ليبيا، تختلف بحسب موقف الجزائر منها، أولها، تغيير الدعم الجزائري بشكل كامل، إلا أن هذا الأمر سيأخذ وقتًا طويلا وبالتالي سيسمح للمشير حفتر والأطراف الأخرى أن تفرض أمرًا واقعًا في ظل انشغال الجزائر بأوضاعها الداخلية».

وأوضح أن «السيناريو الثاني يتمثل في بقاء النظام الجزائري متماسكًا ويظل الجيش يلعب دورًا قويًا في السياسة الجزائرية الحالية، وفي هذه الحالة، سيكون من الصعب تغيير المعادلة في غرب ليبيا ولن يستطيع المشير حفتر أن يفرض وضعًا قائمًا».

وأكد المسؤول الأممي السابق، أن «الجزائر ما زالت مصرة على الحفاظ على وحدة ليبيا وعلى مسار سياسي يشرك الجميع وعدم فرض الحل العسكري».