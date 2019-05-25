حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (25 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية، مع تكاثر للسحب الرعدية وسقوط أمطار متفرقة، تنتقل يوم الغد إلى المناطق الشرقية.

رأس أجدير حتى رأس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية أحيانا تتراوح سرعتها بين 50 إلى 65 كيلومتر في الساعة مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط الرؤية الأفقية، تتحول تدريجيا يوم غد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن تدريجي في الرؤية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34- 40 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدا الأحد، بينما تبقى مرتفعة على سرت وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر غدا الأحد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج وبنغازى مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط الرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26- 30 درجة مئوية على بنغازى – الجبل الأخضر والبطنان وما بين 32- 36 درجة مئوية على باقي المناطق جالو والجغبوب وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس - الحمادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط الرؤية الأفقية تتحول تدريجيا غدا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن تدريجى فى الرؤية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35- 41 درجة مئوية ولا تتجاوز 30 درجة على الحمادة ومناطق الجفرة وتسجل انخفاضًا تدريجيًا وملحوظًا غدا.