«صحة الوفاق» تدين استهداف الأطقم الطبية وتدعو النائب العام إلى اعتبارها جرائم حرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 12:08 مساء
سيارات إسعاف في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، استهداف الأطقم الطبية، في العاصمة طرابلس، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر وكل المنظمات الإنسانية ذات العلاقة إلى إدانة هذا الحادث.

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وطالبت «صحة الوفاق»، في بيان صادر عنها اليوم النائب العام بالتحقيق في هذه الجرائم واعتبارها جرائم حرب، كون سيارات الإسعاف تحمل شعارًا مميزًا ومعلومًا لدى الجميع، مؤكدة أن الاستهداف تكرر عمدًا بقذائف موجهة.

ودعا البيان، الجهات المعنية إلى التضافر من أجل حماية المدنيين، مقدمة التعازي لكل قتلى الأطقم الطبية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، مساء أمس مقتل أحد الأطباء إثر تعرض سيارة إسعاف للقصف في طرابلس، مطالبة الأطراف المتحاربة بإدراك أن الأطباء ليسوا هدفًا ويجب حمايتهم.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 أشخاص و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا الحصول على 5.5 مليون دولار لتتمكن من مواصلة الاستجابة العاجلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.

وأشارت المنظمة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ احتياجاتها العاجلة تأتي بسبب وجود عجز يصل إلى 4.78 مليون دولار، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الطارئة في البلد.

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