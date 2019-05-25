وزير التعليم يلتقي منسقة بعثة الأمم المتحدة للشؤون اﻹنسانية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 01:07 صباحا
وزير التعليم يلتقي منسقة بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا روبيرو, 23 مايو 2019 (وزارة التعليم)

التقى وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل، أول من أمس الخميس، منسقة بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا  ماريا روبيرو، بمكتبه بديوان الوزارة في طرابلس.

ووفقا لبيان وزارة التعليم اليوم، تناول اللقاء الذي حضره مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة سلطان عبدالنبي، الحديث حول تداعيات اﻻشتباكات الجارية حول العاصمة طرابلس، وتأثيرها علي سير الدراسة بمختلف مراحلها وإمكانية تقديم المساعدة لقطاع التعليم في هذه الأزمة.

وكذلك تطرق اللقاء إلى عمل لجنة الطوارئ وإجراءات حصر النازحين وتجمعاتهم، والطرق التي ممكن أن تساهم بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم بعض الخدمات في مجال الشؤون الإنسانية.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 من القتلى و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
الشيخ عبد الحميد الكزّة: موقفنا من الحرب يعبر عن أهالي برقة
ليبيا
كنيس «الغريبة» في تونس.. مسلمون ويهود يصلون جنبًا إلى جنب
عربى
ترامب يهاجم وزير خارجيته السابق: «شديد الجهل وكان علي التخلص منه مبكرًا»
دولى
فرنسا: سنعمل مع شركائنا لضمان تنفيذ الليبيين تعهداتهم في الاجتماعات الدولية
ليبيا
في العدد 183: فشل يلاحق مساعي وقف إطلاق النار و«موائد الرحمن».. تكافل للنازحين
ليبيا
سلامة: ليبيا تقدم على الانتحار وتبدد ثروتها النفطية
ليبيا
«فيفا» يتراجع ويعلن عدد فرق «مونديال قطر»
رياضة عالمية
العيساوي ضد الحضيري وبينهما نجوم الكرة الليبية لدعم «أطفال السرطان»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: القهوة لها تأثير الدواء في الأمعاء