سطو مسلح علي شاحنة نظافة في سبها.. والمجلس البلدي يعرب عن قلقه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 مايو 2019, 11:27 مساء
شعار المجلس البلدي سبها. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المجلس البلدي سبها، إن مجموعة مسلحة من المجرمين شنت، اليوم، سطواً علي شاحنة تابعة للشركة العامة للنظافة بالقرب من مكتب الجديد، مطالبا منطقة سبها العسكرية ومديرية الأمن وباقي الأجهزة الأمنية، بتحمل مسئوليتهم في حماية ممتلكات الشعب الليبي وضبط الجناة وتقديمهم إلي العدالة.

وأعرب المجلس البلدي سبها، في بيان له اليوم، عن قلقه من محاولات عودة استهداف آليات الشركات العامة الخدمية، خاصة آليات الشركة العامة للنظافة من عصابات مسلحة خارجة على القانون، تمتهن الحرابة والسطو المسلح والجريمة المنظمة ومحاربة الاستقرار في مدينة سبها مؤخرا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
الشيخ عبد الحميد الكزّة: موقفنا من الحرب يعبر عن أهالي برقة
ليبيا
كنيس «الغريبة» في تونس.. مسلمون ويهود يصلون جنبًا إلى جنب
عربى
ترامب يهاجم وزير خارجيته السابق: «شديد الجهل وكان علي التخلص منه مبكرًا»
دولى
فرنسا: سنعمل مع شركائنا لضمان تنفيذ الليبيين تعهداتهم في الاجتماعات الدولية
ليبيا
في العدد 183: فشل يلاحق مساعي وقف إطلاق النار و«موائد الرحمن».. تكافل للنازحين
ليبيا
سلامة: ليبيا تقدم على الانتحار وتبدد ثروتها النفطية
ليبيا
«فيفا» يتراجع ويعلن عدد فرق «مونديال قطر»
رياضة عالمية
العيساوي ضد الحضيري وبينهما نجوم الكرة الليبية لدعم «أطفال السرطان»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: القهوة لها تأثير الدواء في الأمعاء