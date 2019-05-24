سطو مسلح علي شاحنة نظافة في سبها.. والمجلس البلدي يعرب عن قلقه

شعار المجلس البلدي سبها. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المجلس البلدي سبها، إن مجموعة مسلحة من المجرمين شنت، اليوم، سطواً علي شاحنة تابعة للشركة العامة للنظافة بالقرب من مكتب الجديد، مطالبا منطقة سبها العسكرية ومديرية الأمن وباقي الأجهزة الأمنية، بتحمل مسئوليتهم في حماية ممتلكات الشعب الليبي وضبط الجناة وتقديمهم إلي العدالة.

وأعرب المجلس البلدي سبها، في بيان له اليوم، عن قلقه من محاولات عودة استهداف آليات الشركات العامة الخدمية، خاصة آليات الشركة العامة للنظافة من عصابات مسلحة خارجة على القانون، تمتهن الحرابة والسطو المسلح والجريمة المنظمة ومحاربة الاستقرار في مدينة سبها مؤخرا.